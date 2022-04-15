«Газпром» оценил возможность Европы запастись газом к зиме

В «Газпроме» оценили возможность стран Европы запастись газом к зиме. В компании считают, что членам ЕС к зиме нужно будет закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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«Чтобы выйти на уровень 90 процентов заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 миллиарда кубометров газа. Однако и это — очень амбициозно», — прокомментировали в компании и указали, что в последние годы такой объем за сезон не закачивали.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Исходно оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

14 апреля Еврокомиссия постановила, что платежи за российский газ в рублях нарушат также санкционный режим в отношении Москвы. О согласии платить за газ рублями заявляли власти Венгрии и Словакии.