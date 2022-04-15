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1 час назад

«Газпром» оценил возможность Европы запастись газом к зиме

Lenta.ru

В «Газпроме» оценили возможность стран Европы запастись газом к зиме. В компании считают, что членам ЕС к зиме нужно будет закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Газпром» оценил возможность Европы запастись газом к зиме
Фото: ReutersReuters

«Чтобы выйти на уровень 90 процентов заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 миллиарда кубометров газа. Однако и это — очень амбициозно», — прокомментировали в компании и указали, что в последние годы такой объем за сезон не закачивали.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Исходно оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

14 апреля Еврокомиссия постановила, что платежи за российский газ в рублях нарушат также санкционный режим в отношении Москвы. О согласии платить за газ рублями заявляли власти Венгрии и Словакии.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объемы закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) на конец марта составили примерно 4,5 миллиарда кубометров, что еще до окончания месяца является рекордом для этого периода за все время наблюдений, проводимых с 2011 года. По решению Еврокомиссии, осенью 2022 года все страны ЕС обеспечат свои хранилища минимум на 80 процентов, а в дальнейшем — на 90 процентов.

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