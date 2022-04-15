В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском

Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter главой Tesla и Space Х Илоном Маском .

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в его нынешнем виде».