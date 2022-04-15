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44 минуты назад

В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском

Lenta.ru

Совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании, пишет ТАСС.

В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter главой Tesla и Space Х Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в его нынешнем виде».

Компании,Илон Маск,
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