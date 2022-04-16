Завод Stellantis в Калуге встал из-за исчерпания запаса деталей

Глава европейского подразделения легких коммерческих автомобилей транснациональной компании Stellantis (бренды Citroën, Opel и Peugeot) Эрик Лафорж заявил в интервью Automotive News Europe об остановке завода в Калуге из-за нехватки запчастей. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес предупредил ранее, что Stellantis придется закрыть свой калужский завод из-за перебоев с поставками комплектующих.

«Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить деятельность из-за нехватки комплектующих, что не сделает мир лучше», - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, из-за невозможности экспорта собранных в России моделей, компании пришлось перенести часть производственных мощностей в Великобританию и Францию.