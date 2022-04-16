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2 часа назад

Завод Stellantis в Калуге встал из-за исчерпания запаса деталей

Илья Родин

Глава европейского подразделения легких коммерческих автомобилей транснациональной компании Stellantis (бренды Citroën, Opel и Peugeot) Эрик Лафорж заявил в интервью Automotive News Europe об остановке завода в Калуге из-за нехватки запчастей. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Завод Stellantis в Калуге встал из-за исчерпания запаса деталей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес предупредил ранее, что Stellantis придется закрыть свой калужский завод из-за перебоев с поставками комплектующих.

«Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить деятельность из-за нехватки комплектующих, что не сделает мир лучше», - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, из-за невозможности экспорта собранных в России моделей, компании пришлось перенести часть производственных мощностей в Великобританию и Францию.

Таварес подчеркнул, что корпорация действует в правовых рамках, при этом строго соблюдает ограничительные меры, введенные западными странами против РФ.

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