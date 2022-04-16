Российские косметические бренды могут столкнуться с нехваткой компонентов для производства. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя бренда Dibs Cosmetics Ирину Егоровскую.

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«В первую очередь, затруднения могут возникнуть с наличием поверхностно-активных веществ (ПАВов), эмульгаторов и ретинола», - сказала она.

Кроме того, может понадобиться бензиловый и цетеариновый спирт, тальк, сорбитол, ланолин, триметилглицин и глицерин.

По словам Егоровской, эти средства могли бы заменить глицерин и растительное масло. Однако другие компоненты - витамины А, С, пептиды и растительные экстракты - пока широкомасштабно не производятся в России.

«Те препараты, которые есть в России, тот же глицерин, не отвечают требованиям современного производства косметики. Наши производители использовали импортный, потому что российский недостаточно очищен», - отметила она.

Примерно 40% наиболее востребованного сырья для косметики ранее ввозили из ЕС и США, утверждает эксперт.