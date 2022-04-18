В России сократят производство упаковочного картона

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на 25 процентов в 2022 году из-за падения спроса. Об этом рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что спрос на тарный картон, использующийся для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25-30 процентов или 112-134 тысячи тонн в месяц.

Гурьянов пояснил, что демпинг рынка в попытке привлечь дополнительных заказчиков не сможет стабилизировать ситуацию и разрушит отрасль. В настоящее время производители пытаются удержать цены на уровне февраля, от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

В Минпромторге сообщили, что в настоящее время в России некоторые компании замедлили производство, однако ни одно из предприятий не приостановило работу.