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2 часа назад

В России сократят производство упаковочного картона

Lenta.ruиещё 6

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство на 25 процентов в 2022 году из-за падения спроса. Об этом рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов, передает РБК.

В России сократят производство упаковочного картона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что спрос на тарный картон, использующийся для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25-30 процентов или 112-134 тысячи тонн в месяц.

Гурьянов пояснил, что демпинг рынка в попытке привлечь дополнительных заказчиков не сможет стабилизировать ситуацию и разрушит отрасль. В настоящее время производители пытаются удержать цены на уровне февраля, от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

В Минпромторге сообщили, что в настоящее время в России некоторые компании замедлили производство, однако ни одно из предприятий не приостановило работу.

В конце марта стало известно, что российские рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку, соответствующие уведомления они получили от производителей бумажной и пластиковой тары. В марте упаковка подорожала до 50 процентов. Компании рассматривают альтернативные варианты, а Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей картона.

Компании,Андрей Гурьянов,ФАС России,Минпромторг,
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