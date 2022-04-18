Ассоциации производителей продуктов питания считают, что вводить запрет на ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы нельзя. Соответствующее обращение к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину поступило от восьми таких ассоциаций, сообщает «Коммерсант».

Документ подписали главы Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

В пятый пакет санкций Евросоюза не вошли сырье для производства продуктов и медикаменты, однако производители обеспокоены тем, что власти РФ введут зеркальные меры из-за ограничений, предполагающих запрет въезда российских и белорусских фур на территорию ЕС.

Пищевая отрасль уже ощущает последствия ограничений Евросоюза. Она рискует окончательно остаться без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет.

В ассоциациях подчеркнули, что европейские перевозчики отказываются от доставки грузов на территорию России. Кроме того, они опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.

Для замещения поставщиков ингредиентов из ЕС потребуется много времени, отметил президент «Союзнапитков» Максим Новиков.

«Пока найдутся новые контрагенты и отгладятся альтернативные логистические коридоры, производственные цепочки разорвутся. Это вызовет рост цен»,— подчеркнул он.

Представитель компании «Вятич» прогнозирует сжатие ассортимента и объемов производства в случае принятия ответных мер Россией.