«Мегафон» будет продавать подержанные смартфоны

Российская компания «Мегафон» планирует начать продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора.
Предполагается, что россияне смогут приобрести гаджеты, уже побывавшие в использовании, на сайте «Мегафона». Еще в конце апреля оператор намерен запустить возможность покупки б/у техники у соотечественников.
«Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», — объяснил собеседник издания.
Ожидается, что в рамках первого этапа данная услуга по продаже девайсов начнет действовать в Москве и Подмосковье.
«Мегафон» станет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств. При этом полноценным анализом, восстановлением смартфонов в сервисных центрах займется организация Smart Bazar.
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