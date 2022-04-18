«Мегафон» будет продавать подержанные смартфоны

Российская компания «Мегафон» планирует начать продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора.

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Предполагается, что россияне смогут приобрести гаджеты, уже побывавшие в использовании, на сайте «Мегафона». Еще в конце апреля оператор намерен запустить возможность покупки б/у техники у соотечественников.

«Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», — объяснил собеседник издания.

Ожидается, что в рамках первого этапа данная услуга по продаже девайсов начнет действовать в Москве и Подмосковье.

«Мегафон» станет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств. При этом полноценным анализом, восстановлением смартфонов в сервисных центрах займется организация Smart Bazar.