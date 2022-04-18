Крупные ретейлеры отказываются открывать новые магазины

Крупные игроки, включая X5 Group, "Вкусвилл" и "Азбуку вкуса", вынуждены из-за сложностей в экономике пересмотреть свои планы развития, написала газета "Коммерсант".

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По ее данным, сети вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек. Ритейлеры приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса.

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Так, X5 Group переформирует отдел развития сети "Перекресток". Часть сотрудников будет заниматься другими актуальными для группы направлениями. Источник издания на рынке коммерческой недвижимости настаивает, что X5 Group вообще расформировала всю региональную команду развития "Перекрестков". Однако в Х5 утверждают, что компания "приостановила до конца апреля программы открытия и реконструкции магазинов для пересмотра капитальных инвестиций на 2022 год".

Во "Вкусвилле" сообщили, что заморозили часть проектов и сосредоточились на направлениях с краткосрочным результатом. Освободившихся сотрудников ритейлер перераспределяет на другие задачи. В "Азбуке вкуса" продолжают реализацию проектов, которые к началу кризиса уже были на высокой стадии готовности, но новые приостановили. Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров рассказал изданию, что из-за кризиса сеть отказалась от планов открыть до 1 тысячи магазинов в этом году и сокращает более 80% персонала, занимавшегося поиском помещений и их проектированием для новых точек продаж.

Собеседник издания в консалтинговой компании утверждает, что открытие новых точек приостановили и непродуктовые ритейлеры, среди которых "М.Видео-Эльдорадо" и Inventive Retail Group (управляет фирменной розницей re:Store, Samsung).