Сбербанк остановил атаку украинской компании на карты россиян

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банку удалось остановить масштабную атаку на карты россиян. Он рассказал РИА Новости, что атаку устроила украинская компания - разработчик мобильных приложений.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», - сказал Кузнецов.

В Сбербанке выяснили, что за атакой стояла украинская компания, у которой есть около 50 официальных приложений в онлайн-магазинах. Эта компания нарушала требования международных платежных систем и хранила данные банковских карт своих клиентов, объяснил Кузнецов.

«Они продавали в приложениях легальные услуги - подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», - отметил он.

По данным Сбера, в январе клиенты банка 250 тысяч раз пожаловались на попытки мошенничества, а в феврале - 264 тысячи раз, на шесть процентов больше.

С 24 февраля, после начала украинского кризиса, телефонное мошенничество прекратилось и возобновилось только после 20 марта. Кузнецов заявил, что многие мошеннические колл-центры расположены на Украине, а столицей этого бизнеса был город Днепр.