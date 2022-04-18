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1 час назад

«Самокат» приостановил работу в 15 российских городах

Алиса Селезнёва

Сервис быстрой доставки продуктов и готовой еды «Самокат» перестал работать в ряде городов России, в том числе в Арзамасе, Салавате, Первоуральске, Верхней Пышме, Сергиевом Посаде и Дмитрове. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Самокат» приостановил работу в 15 городах
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя сервиса, склады товаров в период с середины марта по 4 апреля были закрыты в 15 городах России.

Источник издания подчеркнул, что сервис приносит убытки, и сворачивания его в регионах может говорить о возможной готовности акционеров закрыть этот проект. Однако с этим не согласны два других источника в контролирующих сервис «Сбере» и VK.

При этом в пресс-службе компании объяснили закрытие точек в ряде городов «оптимизацией работы в новых условиях» и заверили, что «Самокат» не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков и разрабатывает наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров, пишет «Прайм».

«Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому «Самокат» остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров», - говорится в заявлении компании.

В пресс-службе отметили, что при «закрытии района и города» сотрудникам было предложено перейти на позиции в других городах, а также попробовать себя на других позициях.

Ранее прекратил работу агрегатор такси «Ситимобил». Совместный сервис заказа поездок «Ситимобил» и соцсети «ВКонтакте», созданный на базе платформы VK Mini Apps, также временно приостанавливает свою деятельность.

Компании,Сбербанк России,
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