Кабмин Украины разрешил национализацию активов банков РФ

Кабинет министров Украины поддержал предложение Нацбанка национализировать 26 млрд гривен активов выведенных с украинского рынка российских банков. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в распространенном в понедельник интервью изданию "Экономическая правда".

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По ее словам, на уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии.

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"Следующие шаги - это решение СНБО и указ президента о введении его в действие", - уточнила она.

Государством будут экспроприированы высоколиквидные активы Международного резервного банка (МР Банк, "дочка" Сбербанка) и Проминвестбанка: в частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих банков.

Рекрут добавила, что конфискуются государственные облигации в собственность, то есть государство больше ничего не будет должно российским банкам. Будут также экспроприированы депозитные сертификаты: Национальный банк не будет возвращать им средства, а также будут изъяты корпоративные права этих банков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

"Мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов, у неплатежеспособных банков будут излишки активов. Это значит, что все очереди получат средства", - пояснила она.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов также отметила, что права материнских структур (российских Сбербанка и ВЭБ.РФ) должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как объясняет Рекрут, это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Кроме того, государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 миллиардов гривен. О каких именно предприятиях идет речь, Рекрут не уточнила.

Ситуация с банками

В 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны на МР Банк и Проминвестбанк были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.