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1 час назад

"Известия": производители предупредили о возможном сокращении выпуска апельсинового сока

ТАСС

Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") ожидает сложностей с поставками в РФ сырья для апельсинового сока из-за логистических проблем. В случае падения его доли на отечественном рынке до нуля производители готовы заменить апельсиновый сок виноградным, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на президента объединения Максима Новикова.

В России могут прекратиться продажи апельсинового сока
Фото: ТАССТАСС

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ввозили из США и Европы. Теперь импорт сырья затруднился из-за логистических проблем, рассказал Новиков. Также из-за подорожания сырья его стало экономически невыгодно закупать у прежних поставщиков. По оценке эксперта, пессимистичные сценарии подразумевают падение доли апельсинового сока на отечественном рынке с нынешних 20% до нуля. Взамен производители намерены увеличить производство виноградного сока, добавил Новиков.

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"Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ", - сообщил Новиков.

По оценке президента союза, из-за логистических проблем отрасль в целом может начать испытывать сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства. В качестве альтернатив участники рынка рассматривают импорт сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки. В Минсельхозе РФ газете рассказали, что отечественные производители напитков работают с широким кругом поставщиков из различных государств, в том числе расширяют контакты в странах СНГ.

В торговой сети "Верный" "Известиям" сообщили, что один из поставщиков апельсинового сока уже предупредил ретейлера о выводе продукции. В компании также отметили, что производители из стран ближнего зарубежья стали активнее предлагать свои напитки. Газета направила запросы в Минпромторг, а также в Х5 Group (управляет сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель"), "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro, "Окей", "Азбуку вкуса".

Компании,Максим Новиков,Минсельхоз России,"Магнит",Ашан,Минпромторг,
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