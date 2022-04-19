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58 минут назад

Иран заменит в РФ западных поставщиков бытовой химии

Вероника Полынина

Иранские производители бытовой химии готовы заменить ушедших с российского рынка западных поставщиков. Об этом агентству «Прайм» сообщил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

Иран заменит в РФ западных поставщиков бытовой химии
Фото: EPAEPA

«Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции», - отметил он.

По словам Обыденова, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. Также при наличии интереса российской стороны иранские производители могут предоставить альтернативу товарам повседневного спроса: от предметов личной гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари и аксессуаров.

Он также отметил, что в Иране налажено производство строительных и отделочных материалов и развита ниша медицины и фармацевтики. В эту страну также может осуществляться медицинский туризм.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители товаров бытовой химии и личной гигиены Unilever, Procter & Gamble и Johnson & Johnson объявили о прекращении инвестиций в российское производство, остановке импорта в РФ или сокращении ассортимента до базового.

Ранее иранские производители выразили готовность заменить на российском рынке западные бренды одежды и обуви.

Компании,Johnson & Johnson,Procter & Gamble,
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