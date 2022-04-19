Иран заменит в РФ западных поставщиков бытовой химии

Иранские производители бытовой химии готовы заменить ушедших с российского рынка западных поставщиков. Об этом агентству «Прайм» сообщил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

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«Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции», - отметил он.

По словам Обыденова, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. Также при наличии интереса российской стороны иранские производители могут предоставить альтернативу товарам повседневного спроса: от предметов личной гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари и аксессуаров.

Он также отметил, что в Иране налажено производство строительных и отделочных материалов и развита ниша медицины и фармацевтики. В эту страну также может осуществляться медицинский туризм.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители товаров бытовой химии и личной гигиены Unilever, Procter & Gamble и Johnson & Johnson объявили о прекращении инвестиций в российское производство, остановке импорта в РФ или сокращении ассортимента до базового.