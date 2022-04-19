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53 минуты назад

СМИ: «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio

Лера Букина

Группа «Русагро» рассматривает возможность приобретения российского бизнеса финского концерна Valio, который объявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах, консультанта по слияниям и поглощениям и собеседника в крупном агрохолдинге.

«Русагро» может выкупить российский бизнес Valio
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из источников усомнился в том, что «Русагро» - единственный претендент. Издание отмечает, что в рамках сделки «Русагро» может купить производственную площадку в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т продукции в год. Среди продуктов, выпускаемых на заводе, - плавленый сыр Oltermanni и Viola. Также рассматривается приобретение прав на марку Viola, но без связки с Valio.

Сделка позволит «Русагро» получит доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, указал гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Он также подчеркнул, что группа может поставлять сырье для производства с других своих площадок.

7 марта Valio Group сообщила о прекращении работы в России. Два дня спустя российское подразделение концерна ООО «Валио» заявило, что продолжит операционную деятельность, «компания поддерживает функционирование производства и логистических операций». Чистая прибыль ООО «Валио» возросла в 2021 году на 29,3%, до 320,5 млн руб., выручка — на 8,8%, до 8,1 млрд руб.

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