«Русагро» может выкупить российский бизнес Valio

Группа «Русагро» рассматривает возможность приобретения российского бизнеса финского концерна Valio, который объявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах, консультанта по слияниям и поглощениям и собеседника в крупном агрохолдинге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Один из источников усомнился в том, что «Русагро» - единственный претендент. Издание отмечает, что в рамках сделки «Русагро» может купить производственную площадку в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т продукции в год. Среди продуктов, выпускаемых на заводе, - плавленый сыр Oltermanni и Viola. Также рассматривается приобретение прав на марку Viola, но без связки с Valio.

Сделка позволит «Русагро» получит доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, указал гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Он также подчеркнул, что группа может поставлять сырье для производства с других своих площадок.