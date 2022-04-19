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47 минут назад

"Напитки из Черноголовки" собираются выпустить русскую "колу"

Газета.Ruиещё 2

Производитель воды и безалкогольных напитков «Напитки из Черноголовки – Аквалайф» намерен запустить русский аналог Coca-Cola под брендом RuCola. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В России появится замена "кока колы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В заявке, поступившей в Роспатент от компании, говорится, что бренд RuCola регистрируется для производства и продажи газированной воды и газированных напитков, а также содовой, соков и лимонадов. На сегодняшний день компания «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» выпускает напитки Fantola, ChillOut, «Байкал», «Буратино», «Саяны», «Тархун» и «Дюшес».

Компании Coca-Cola Company, владеющей правами на бренд Coca-Cola, уже известно о заявке, поступившей в Роспатент от «Напитков из Черноголовки - Аквалайф». По данным картотеки арбитражных дел, представители американского бренда уже обратились в суд по интеллектуальным правам с иском против российского производителя.

В прошлом году Coca-Cola уже подавала в суд на «Напитки из Черноголовки - Аквалайф» из-за бренда Fantola, который слишком напоминал американскую Fanta.

В начале марта компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает свою деятельность в России.

Компании,Coca-Cola,Роспатент,
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