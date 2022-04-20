В России появится замена "кока колы"

В России собрались зарегистрировать бренд RuCoLa. Соответствующая заявка появилась в базе Роспатента. Под брендом хотят выпускать газированную воду, соки и лимонады. Заявку подала компания «Напитки из Черноголовки — Аквалайф». В американской Coca-Cola Company уже знают о произошедшем и собираются судиться с российскими конкурентами. Ранее Coca-Cola уже судилась с «Черноголовкой» из-за напитка Fantola. Сейчас российское предприятие «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» выпускает напитки «Байкал», «Буратино», «Саяны», «Тархун» и «Дюшес», Fantola и ChillOut. Как сообщает агентство «Москва», американская Coca-Cola Company, владелец прав на бренд Coca-Cola, уже привлекла к разбирательству компанию «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» и Роспатент. Компания обратилась в суд по интеллектуальным правам и попросила аннулировать документы. В прошлом году Coca-Cola подавала в суд на российскую компанию из-за бренда Fantola, который напоминает американскую Fanta. Тогда «Черноголовка» победила в споре и отстояла своё право на эксклюзивное использование бренда. 9 марта Coca-Cola Company и PepsiCo объявили о приостановке своей деятельности в России. В Coca-Cola заявили, что «их сердца с людьми на Украине, которые сейчас страдают от трагических событий в стране». Фото: Pexels , Pexels License