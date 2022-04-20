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21 минуту назад

Shell начала постепенный вывод своих работников из России

ТАССиещё 2

Британская нефтегазовая компания Shell инициировала вывод своих работников из РФ, в частности тех, кто работал на совместном предприятии компании с российским "Газпромом". Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Shell начала вывод своих работников из России
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, компания начала выводить персонал из своих совместных предприятий с "Газпромом", "продвигаясь дальше в реализации планов по выходу из инвестиционной деятельности [в России] в ответ на ситуацию на Украине". Кроме того, по словам собеседников Bloomberg, в минувшие выходные десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте "Сахалин-2", были уволены с последующим перемещением на работу в другие проекты.

По данным агентства, опубликованным ранее, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с "Газпромом". На них приходится 1,5% объемов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" (10% акций) и проект "Сахалин-2" по производству СПГ (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ". Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками. Как отмечается в документе, это может быть сделано "лишь по прямому указанию правительства" Великобритании.

Компании,Shell,Газпром,
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