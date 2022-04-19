Производитель клея "Момент" и "Пемолюкса" уходит из России

Германская химико-промышленная компания Henkel решила прекратить деятельность в России. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении производителя.

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«В свете последнего развития войны на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России», - указано в нем.

Также в документе подчеркивается, что в настоящее время «идет подготовка к процессу реализации» данной инициативы.

«Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», - подчеркнули в концерне.

Также компания сообщила об отсутствии намерения уволить персонал в России. Так, она будет продолжать платить зарплаты российским сотрудникам (их насчитывается 2,5 тыс. человек).

Данная компания из Германии - один из крупнейших производителей бытовой химии в мире. В России Henkel принадлежат несколько заводов. Ранее в компании сообщали о намерении остаться в России. В числе торговых марок, который принадлежат компании, - Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», Losk, Somat, E, Clin, Fa, Taft, got2b, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu, «Момент» и другие.