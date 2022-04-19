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1 час назад

Банки обязали раскрывать информацию о реальной стоимости ипотеки

Лера Букина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство обязало банки раскрывать полную информацию о реальной стоимости ипотеки, включая страховку. Заявление было сделано на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

Банки обязали раскрывать информацию о реальной стоимости ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», - указал глава кабмина.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой отменить штрафы за просрочку по ипотеке до конца 2022 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Орлов отметил, что в условиях европейских санкций одна из уязвимых групп населения — семьи, имеющие ипотеку.

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