Банки обязали раскрывать информацию о реальной стоимости ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство обязало банки раскрывать полную информацию о реальной стоимости ипотеки, включая страховку. Заявление было сделано на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, передает ТАСС.
«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», - указал глава кабмина.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой отменить штрафы за просрочку по ипотеке до конца 2022 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Орлов отметил, что в условиях европейских санкций одна из уязвимых групп населения — семьи, имеющие ипотеку.