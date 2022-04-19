Банки обязали раскрывать информацию о реальной стоимости ипотеки

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», - указал глава кабмина.