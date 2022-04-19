В магазинах «Рив Гош» появятся десятки российских брендов косметики

Директор управления по аналитической работе Алена Квон рассказала о появлении в магазинах «Рив Гош» десятков российских брендов косметики. Соответствующий материал приводит РИА Новости.

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По словам сотрудницы российской парфюмерно-косметической сети, компания включит в ассортимент 40 отечественных марок. Так, часть изделий уже отправлена в торговые точки, отметила она. При этом полностью данный план будет реализован до конца мая текущего года.

Кроме того, Квон пояснила, что большая часть товаров, которые поступят в магазины, — это средства по уходу за кожей и декоративная косметика. Указанные изделия в данный момент продвигают блогеры, подчеркнула директор.

«Рив Гош» — популярная на отечественном рынке сеть магазинов косметики и парфюмерии. На территории России работает 251 торговая точка. При этом 55 из них располагаются в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге.