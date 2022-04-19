Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
25 минут назад

В магазинах «Рив Гош» появятся десятки российских брендов косметики

Lenta.ruиещё 2

Директор управления по аналитической работе Алена Квон рассказала о появлении в магазинах «Рив Гош» десятков российских брендов косметики. Соответствующий материал приводит РИА Новости.

В магазинах «Рив Гош» появятся десятки российских брендов косметики
Фото: ТАССТАСС

По словам сотрудницы российской парфюмерно-косметической сети, компания включит в ассортимент 40 отечественных марок. Так, часть изделий уже отправлена в торговые точки, отметила она. При этом полностью данный план будет реализован до конца мая текущего года.

Кроме того, Квон пояснила, что большая часть товаров, которые поступят в магазины, — это средства по уходу за кожей и декоративная косметика. Указанные изделия в данный момент продвигают блогеры, подчеркнула директор.

«Рив Гош» — популярная на отечественном рынке сеть магазинов косметики и парфюмерии. На территории России работает 251 торговая точка. При этом 55 из них располагаются в Москве, 47 — в Санкт-Петербурге.

В марте сообщалось, что в России нашли замену иностранным брендам косметики, которые приостановили деятельность на территории страны на фоне ситуации на Украине. Так, представители российской компании Mixit заявили, что активно решают вопрос об импортозамещении сырья и выстраивании новой логистики. По словам сотрудников марки, несмотря на то что на производстве используется европейская сырьевая база, ретейлер не планирует закрываться и повышать цены на продукцию.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители