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1 час назад

Vogue, GQ и Tatler больше не будут выпускать в России

Рамблер

Международная компания Conde Nast расторгла договор с российским подразделением и ограничила публикацию журналов Vogue, GQ и Tatler. Как сообщает «Говорит Москва», об этом рассказала президент филиала Анита Гиговская.

Vogue, GQ и Tatler больше не будут выпускать в России
Фото: ТАССТАСС

Гиговская отметила, что Conde Nast Holdings Limited еще 8 марта приостановила действие соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент, а теперь и вовсе разорвала его.

«Невозможность публиковаться под брендами Conde Nast драматически повлияла на наш бизнес, и теперь нам придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала», — добавила она.

Напомним, что ранее американская компания Paramount решила прекратить вещание своих телеканалов в России с 20 апреля. До этого аналогичное решение приняла Discovery, которая с 9 марта приостановила вещание 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.

Компании,Анита Гиговская,
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