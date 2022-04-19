Vogue, GQ и Tatler больше не будут выпускать в России

Международная компания Conde Nast расторгла договор с российским подразделением и ограничила публикацию журналов Vogue, GQ и Tatler. Как сообщает «Говорит Москва», об этом рассказала президент филиала Анита Гиговская.

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Гиговская отметила, что Conde Nast Holdings Limited еще 8 марта приостановила действие соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент, а теперь и вовсе разорвала его.

«Невозможность публиковаться под брендами Conde Nast драматически повлияла на наш бизнес, и теперь нам придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала», — добавила она.