Российские компании обязали вернуться на российские биржи

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НЛМК стала первой из российских компаний, которая заявила, что попросит разрешения продолжить листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже. Об этом сообщает «Интерфакс». Сроки обращения пока не озвучивались.

Ранее основной владелец НЛМК Владимир Лисин говорил, что делистинг ущемит права «акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок, например тех, кто не может держать российские акции напрямую». По словам миллиардера, акционеры не имеют отношения к политике.

В середине апреле президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге российских компаний с зарубежных бирж. Он запрещает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Теперь торгующимся за рубежом банкам и компаниям из России необходимо будет пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Вскоре российский Центробанк обязал отечественные компании вернуться на российские биржи. До 5 мая российские эмитенты должны предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. При этом у российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок. Для этого нужно отправить заявление в правительство.