Российские компании обязали вернуться на российские биржи

Российский Центробанк обязал отечественные компании вернуться на российские биржи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

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Уточняется, что до 5 мая российские эмитенты должны предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок.

«Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — говорится в сообщении.

При этом у российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок: для этого нужно отправить заявление в правительство. «При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется», — указали в ЦБ. Если же будет отказ, то договор необходимо будет расторгнуть в течение пяти рабочих дней.