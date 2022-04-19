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2 часа назад

Российские компании обязали вернуться на российские биржи

Lenta.ruиещё 2

Российский Центробанк обязал отечественные компании вернуться на российские биржи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Российские компании обязали вернуться на российские биржи
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что до 5 мая российские эмитенты должны предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок.

«Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — говорится в сообщении.

При этом у российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок: для этого нужно отправить заявление в правительство. «При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется», — указали в ЦБ. Если же будет отказ, то договор необходимо будет расторгнуть в течение пяти рабочих дней.

Ранее стало известно, что Московская биржа захотела перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями. Кроме того, Москва и Тегеран собираются развивать двусторонние торговые отношения и «взаимодействие на уровне валютных рынков, чтобы обеспечивать платежи».

Компании,Банк России,Московская биржа,
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