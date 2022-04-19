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2 часа назад

Глава Navigator Principal Investors Шостак: американские компании хотят остаться в России

Представители бизнеса Соединенных Штатов не хотят покидать российский рынок, рассказал глава инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Представители бизнеса США не хотят покидать российский рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России", - сказал Шостак.

Согласно его слов деловые контакты являются активными, также представители планируют посетить Петербургский экономический форум.

Экономист также рассказал, что ушедшие из РФ копании делятся на два типа: ушедшие по моральным соображениям и те, кого принудили инвесторы.

Об этом пишет РИА Новости.

Компании,Кайл Шостак,
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