Представители бизнеса США не хотят покидать российский рынок

Представители бизнеса Соединенных Штатов не хотят покидать российский рынок, рассказал глава инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России", - сказал Шостак.
Согласно его слов деловые контакты являются активными, также представители планируют посетить Петербургский экономический форум.
Экономист также рассказал, что ушедшие из РФ копании делятся на два типа: ушедшие по моральным соображениям и те, кого принудили инвесторы.
Об этом пишет РИА Новости.