Представители бизнеса США не хотят покидать российский рынок

"Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России", - сказал Шостак.

Экономист также рассказал, что ушедшие из РФ копании делятся на два типа: ушедшие по моральным соображениям и те, кого принудили инвесторы.