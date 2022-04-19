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59 минут назад

В Тинькофф Банке отреагировали на заявление Олега Тинькова об Украине

News.ru

Тинькофф Банк отреагировал на скандальное заявление Олега Тинькова по ситуации на Украине. В организации заявили, что бизнесмен уже «много лет не является лицом, принимающим решения» в компаниях группы Тинькофф. Об этом говорится в Telegram-канале банка.

В Тинькофф Банке отреагировали на заявление Олега Тинькова об Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Финансовая организация отказалась комментировать мнение Олега Тинькова по поводу ситуации на Украине, назвав его «личным делом». В банке отметили, что бывший основатель компании давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья.

Олег Тиньков — один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет, — говорится в заявлении банка.

Ранее бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) выступил против спецоперации (СВО) российских военных на Украине. Он считает, что население России не поддерживает СВО, а также подверг сомнению боеспособность российской армии.

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