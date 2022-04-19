В Тинькофф Банке отреагировали на заявление Олега Тинькова об Украине

Тинькофф Банк отреагировал на скандальное заявление Олега Тинькова по ситуации на Украине. В организации заявили, что бизнесмен уже «много лет не является лицом, принимающим решения» в компаниях группы Тинькофф. Об этом говорится в Telegram-канале банка.

Финансовая организация отказалась комментировать мнение Олега Тинькова по поводу ситуации на Украине, назвав его «личным делом». В банке отметили, что бывший основатель компании давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья.

Олег Тиньков — один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет, — говорится в заявлении банка.