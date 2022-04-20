Маск готов потратить до $15 млрд на покупку Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он готов вложить более $10 млрд личных средств, чтобы купить компанию Twitter. Об этом сообщает во вторник газета New York Post.

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Как пишет издание, сам Маск готов инвестировать от $10 до $15 млрд из собственных денег, чтобы преобразовать Twitter из публичной компании в частную, после чего ее смогут продаваться или обмениваться только в частном или внебиржевом порядке. Это зависит от стоимости 9,2% акций компании, приобретенных предпринимателем ранее в апреле, стоимость которых сейчас составляет около $3,4 млрд. Согласно данным, предоставленным источниками, Маск может взять кредит под имеющуюся долю, если это необходимо, что, в свою очередь, может привлечь несколько миллиардов долларов.

По словам New York Post, он, вероятно, сталкивается с препятствиями при сборе денег. Источники утверждают, что помимо сомнений в том, стоят ли ценные бумаги Twitter $54,2 за акцию, некоторые инвесторы насторожены из-за непредсказуемого поведения предпринимателя. Также стало известно, что Маск планирует объявить тендерное предложение для Twitter примерно через 10 дней.

В четверг, 14 апреля, агентство Reuters информировало, что Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за $41,39 млрд ($54,2 за акцию). По информации агентства, совет директоров Twitter намерен тщательно рассмотреть его предложение, чтобы определить порядок действий, который, по их мнению, наилучшим образом будет отвечать интересам компании и ее акционеров.