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1 час назад

Netflix начнет "сокращать" расходы на контент после потери подписчиков

Газета.Ru

Netflix потерял 200 тыс. подписчиков в течение последнего квартала. Стриминговый гигант потерял подписчиков почти во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского рынка, где число подписчиков увеличилось более чем на 1 млн, пишет The Hollywood reporter. Netflix потерял около 640 тыс. подписчиков в США/Канаде в течение первого квартала, 300 тыс подписчиков потеряны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, также 350 000 — в Латинской Америке. Ожидается, что потери продолжатся во втором квартале.

Netflix начнет "сокращать" расходы на контент из-за потери подписчиков
Фото: DepositphotosDepositphotos

Netflix прогнозирует, что потеряет еще 2 млн подписчиков. Во время предварительно записанного интервью генеральный директор Netflix Рид Хастингс сказал, что стример изучит возможность запуска рекламного уровня в течение "следующего года или двух" — шаг, против которого ранее выступали руководители Netflix.

"Те, кто следит за Netflix, знают, что я против рекламы и большой поклонник простоты подписки. Но как бы я ни был поклонником этого, я еще больше поддерживаю потребительский выбор и предоставление потребителям, которые хотели бы иметь более низкую цену и терпимо относятся к рекламе, получать то, что они хотят", — заявил Гастингс.

"Считайте, что мы готовы предложить еще более низкие цены с рекламой в качестве потребительского выбора", — указал представитель Netflix .

По словам финансового директора Спенсера Ноймана, стример также уменьшит часть своих расходов на контент в течение следующих двух лет, чтобы увеличить рост доходов. Ожидалось, что на увеличение числа подписчиков также повлияет решение Netflix приостановить обслуживание в России, где, по словам стримера, у него было около 700 тыс. подписчиков.

Без учета убытков в России Netflix в своем письме акционерам сообщил, что за первый квартал стример добавил бы 500 тыс. подписчиков.

Компании,Рид Хастингс,Netflix,
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