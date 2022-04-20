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23 минуты назад

Toshiba приостановит прием заказов в России

Лера Букина

Японская электротехническая корпорация Toshiba приняла решение приостановить прием заказов и инвестиции в Россию из-за событий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toshiba приостанавливает прием заказов в России
Фото: EPAEPA

Организация также подчеркнула, что будет продолжать следить за ситуацией.

«Очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в заявлении компании.

Кроме того, Toshiba собирается направить Украине 100 млн иен ($774 тыс.) в качестве гуманитарной помощи. Прибыль от работы в России оценивается примерно в 0,2% от общего уровня доходов в прошедшем финансовом году (закончился 31 марта 2022 года), указала корпорация.

Ранее сообщалось, что японский производитель техники Sharp принял решение прекратить отправку своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Перед этим это сделала японская компания Ricoh, выпускающая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, фотоаппараты и видеокамеры и т.д.

24 февраля в России было принято решение начать военную спецоперацию на Украине. За такой мерой последовали санкции со стороны Запада, направленные на подрыв российской экономики.

Компании,
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