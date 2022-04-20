Каршеринг «Яндекс.Драйв» может потерять 35% автопарка

В 2022 году оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% своего автопарка, сообщает «Коммерсантъ».

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«Яндекс.Драйв» сокращает число автомобилей с января этого года, возвращая их собственникам из-за истекающих лизинговых контрактов. Покупку новых автомобилей осложняет нехватка машин на рынке, говорят собеседники издания.

Ситуация осложняется тем, что производители перестали выдавать квоты для каршеринговых компаний, а лизингодатели повысили ставки с 8% в год до 20%, подтвердил журналистам источник, близкий к «Яндекс.Драйв».

В совокупности эти причины могут привести к серьезному повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян, считают собеседники издания.