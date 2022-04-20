«Магнит» сообщил о переходе на электронные чеки

Ретейлер «Магнит» начал переход с бумажных кассовых чеков на электронные. В пресс-службе компании заявили, что такой возможностью могут воспользоваться покупатели в магазинах всех форматов сети. Единственное условие — необходимо быть участником программы лояльности. Тогда чек будут отправлять на электронную почту покупателя. Ранее Минпромторг предложил отменить требование по выдаче бумажных кассовых чеков.
Отказаться от бумажного чека могут только участники программы лояльности «Магнита» в мобильном приложении. В компании пояснили, что пользователям будет необходимо в «Настройках» приложения активировать функцию «Отправлять чек на e-mail». После при оплате покупок с использованием карты лояльности документ отправится на электронную почту пользователя. В нём будут указаны сумма, состав чека, скидки и начисленные баллы.
Возможность получать электронные чеки есть у покупателей во всех 67 регионах присутствия компании. В «Магните» добавили, что это позволит снизить использование бумаги и уменьшить затраты на приобретение кассовой ленты. Ретейлер пояснил, что цифровые чеки удобнее бумажных, поскольку их невозможно потерять, они имеют такую же юридическую силу и хранятся в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
«Кроме новой опции для покупателей, компания с марта 2022 года уменьшила площадь всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них. Только за один месяц это позволило сэкономить 93 000 км кассовой ленты, а годовое снижение потребления составит около 1 000 000 км», — добавили в компании.
Ранее «Секрет» рассказывал, что российские ретейлеры столкнулись с нехваткой чековой ленты. Они связали проблемы с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за введённых против России санкций. Из-за жалоб продавцов ФНС временно разрешила магазинам не выдавать бумажные чеки. Раньше за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 000 рублей.
Позже Минпромторг предложил отменить обязательное требование по выдаче бумажных кассовых чеков. С таким предложением в ФНС обратился замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он уточнил, что подорожавшая кассовая лента может увеличить издержки бизнеса на миллиарды рублей.