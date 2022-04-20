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39 минут назад

«Магнит» сообщил о переходе на электронные чеки

Секрет Фирмыиещё 1

Ретейлер «Магнит» начал переход с бумажных кассовых чеков на электронные. В пресс-службе компании заявили, что такой возможностью могут воспользоваться покупатели в магазинах всех форматов сети. Единственное условие — необходимо быть участником программы лояльности. Тогда чек будут отправлять на электронную почту покупателя. Ранее Минпромторг предложил отменить требование по выдаче бумажных кассовых чеков.

«Магнит» сообщил о переходе на электронные чеки
Фото: ТАССТАСС

Отказаться от бумажного чека могут только участники программы лояльности «Магнита» в мобильном приложении. В компании пояснили, что пользователям будет необходимо в «Настройках» приложения активировать функцию «Отправлять чек на e-mail». После при оплате покупок с использованием карты лояльности документ отправится на электронную почту пользователя. В нём будут указаны сумма, состав чека, скидки и начисленные баллы.

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Возможность получать электронные чеки есть у покупателей во всех 67 регионах присутствия компании. В «Магните» добавили, что это позволит снизить использование бумаги и уменьшить затраты на приобретение кассовой ленты. Ретейлер пояснил, что цифровые чеки удобнее бумажных, поскольку их невозможно потерять, они имеют такую же юридическую силу и хранятся в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Кроме новой опции для покупателей, компания с марта 2022 года уменьшила площадь всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них. Только за один месяц это позволило сэкономить 93 000 км кассовой ленты, а годовое снижение потребления составит около 1 000 000 км», — добавили в компании.

Ранее «Секрет» рассказывал, что российские ретейлеры столкнулись с нехваткой чековой ленты. Они связали проблемы с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за введённых против России санкций. Из-за жалоб продавцов ФНС временно разрешила магазинам не выдавать бумажные чеки. Раньше за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 000 рублей.

Позже Минпромторг предложил отменить обязательное требование по выдаче бумажных кассовых чеков. С таким предложением в ФНС обратился замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он уточнил, что подорожавшая кассовая лента может увеличить издержки бизнеса на миллиарды рублей.

Компании,Виктор Евтухов,ФНС России,"Магнит",Минпромторг,
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