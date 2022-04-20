Раскрыты признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) выработала для проверяющих инстанций признаки, которые помогут обнаружить незаконное использование бизнесом самозанятых для экономии на уплате налогов. Об этом сообщает РБК.

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Речь идет о наличии рабочего места, постоянстве оплаты и нефиксированном объеме работ. Для повышения эффективности камеральных проверок службой было направлено в территориальные органы письмо – там указаны главные признаки, свидетельствующие об использовании фирмами незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки. Зачастую это делают, оформляя сотрудников как самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).

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Соответствующий документ подписал заместитель руководителя ФНС Александр Егоричев, отмечает издание. В текущем году число самозанятых в РФ составило более 4 миллиона человек. На фоне введения санкций странами Запада с конца февраля их прирост не сократился.

«Ежедневно в марте более 8,4 тысячи человек вставали на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это на 12% больше, чем в феврале», — указывают в ФНС.

Ведомство советует налоговым инспекциям обратить внимание на возможные доказательства неправомерной схемы, чтобы корректно переквалифицировать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые для доначисления неуплаченных налогов. Так, в договоре закреплено понятие трудовой функции (выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания заказчика) и нет указаний на конкретный объем работ, договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года, в документе указана ежемесячная оплата труда и отсутствуют изменения в ее размере на протяжении года.

Кроме того, должно насторожить то, что сотрудник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность. Другие возможные доказательства неправомерной схемы: договор предусматривает подчинение внутреннему трудовому распорядку компании, его составной элемент - выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых сотрудник может нести дисциплинарную ответственность.

«По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями (ИП)», - пишет РБК.