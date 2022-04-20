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46 минут назад

На Западе допустили массовые увольнения в покинувших РФ компаниях

Лера Букина

Около 200 тысяч российских сотрудников до сих пор получают зарплату от международных компаний, объявивших о приостановке или прекращении деятельности в стране. Следовательно, не исключены массовые увольнения или национализация, поскольку надежды на быстрое прекращение военного конфликта на Украине практически нет, пишет газета The Financial Times.

На Западе допустили массовые увольнения в покинувших РФ компаниях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Некоторые западные компании, в частности, McDonald’s и Renault, заверили, что будут выплачивать зарплату тысячам сотрудников.

Boston Consulting Group, Linklaters и McKinsey переводят офисных сотрудников на должности в других странах. Наибольшие потери в случае отсутствия перспектив возобновления работы в ближайшее время понесут работники производственного, розничного и потребительского секторов.

По словам Чипа Берга, директора Levi Strauss, в этом месяце бренд по-прежнему платит зарплату более 800 сотрудникам в России. Однако он сомневается, что в ближайшем будущем удастся вернуться к прежнему режиму работы.

«Учитывая, как сейчас идут дела, я не испытываю оптимизма по поводу того, что в ближайшее время мы вернемся к полноценной работе», - заявил Берг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице потерять работу из-за приостановки работы в России иностранных компаний рискуют порядка 200 тысяч человек. Столичная мэрия разработала программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Это позволит сгладить последствия такого решения.

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