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57 минут назад

Китайская UnionPay отказалась сотрудничать с российскими банками

Lenta.ruиещё 16

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система отказалась сотрудничать с попавшими под ограничения организациями, сообщает «РБК».

Китайская UnionPay отказалась сотрудничать с российскими банками
Фото: ReutersReuters

Об отсутствии возможности для выпуска карт сообщили пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции. Ранее некоторые банки рассматривали выпуск карт UnionPay или уже работали над ним. Банки, которые выпускали карты платежной системы до попадания под санкции, прекратили выпуск.

Источники «РБК» утверждают, что трудности возникли из-за опасений самой платежной системы. Два других источника заявили, что UnionPay не уточнила причину, по которой поставила на паузу переговоры. Но один из источников отметил, что платежная система продолжает сотрудничать с банками, не попавшими под санкции.

В России рухнули цены на продукты и технику

С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу в России. Из-за этого пользователи карт не могут расплачиваться ими за границей. До этого такая мера была предпринята в отношении банков, находящихся под санкциями. Кредитные организации рассматривали выпуск UnionPay как альтернативу ушедшим из России Visa и Mastercard.

Компании,Visa,
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