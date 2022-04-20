Китайская UnionPay отказалась сотрудничать с российскими банками

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система отказалась сотрудничать с попавшими под ограничения организациями, сообщает «РБК».

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Об отсутствии возможности для выпуска карт сообщили пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции. Ранее некоторые банки рассматривали выпуск карт UnionPay или уже работали над ним. Банки, которые выпускали карты платежной системы до попадания под санкции, прекратили выпуск.

Источники «РБК» утверждают, что трудности возникли из-за опасений самой платежной системы. Два других источника заявили, что UnionPay не уточнила причину, по которой поставила на паузу переговоры. Но один из источников отметил, что платежная система продолжает сотрудничать с банками, не попавшими под санкции.