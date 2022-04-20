Турция задумала заменить российский газ поставками из США

Турция и немецкий Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о кредите в размере миллиарда евро для финансирования закупок сжиженного природного газа (СПГ). Альтернативные источники энергоресурсов, по задумке, должны снизить зависимость страны от российского импорта, сообщает Bloomberg.

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Государственный оператор газопровода Botas будет использовать деньги для покупки СПГ у производителей в США и у трейдеров в Европе. Сделка станет первым кредитором для компании на импорт СПГ. Этот прецедент создаст возможность для заключения аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки. Сейчас большая часть импорта газа в Турцию приходится на Россию и Иран.

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Источники Bloomberg сообщили, что кредит, гарантированный министерством финансов и казначейства Турции, будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоен в размере. Сумма кредита сможет обеспечить покупку около миллиарда кубометров газа при текущих ценах на СПГ. Такой объем составляет лишь небольшую долю от потребления Турции — в 2021 году страна использовала 61 миллиард кубометров газа. Однако, согласно задумке, последующие сделки помогут Турции финансировать более дорогостоящие закупки СПГ и заменить часть российского газа, которая сейчас удовлетворяет более половины потребностей Турции в газе.

Анкара воздержалась от санкций против Москвы после начала Россией спецоперации на территории Украины. Тем не менее, Botas сильно пострадала от роста мировых цен на газ из-за всплеска потребления после пандемии, а на фоне конфликта на территории Украины счета за импорт газа выросли еще больше. При этом компания не может переложить возросшие расходы на потребителей, так как правительство пытается справиться с рекордной за 20 лет инфляцией.