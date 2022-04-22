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1 час назад

Страны ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из России

ТАССиещё 6

Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран - участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Об этом заявил в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение", - приводит его слова газета Le Figaro. Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

Боррель заявил в этой связи, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из РФ после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это "самый важный этап построения автономии". В статье отмечается и тот факт, что "образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву". Сейчас Еврокомиссия рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти, но только начиная с определенного объема.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

Компании,Жозеп Боррель,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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