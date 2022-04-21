Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Французская Sodexo уходит из России

РИА Недвижимость

Французская компания Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, останавливает свою деятельность в России и передает право собственности местному менеджменту, сообщила компания в своем пресс-релизе.

Французская Sodexo уходит из России
Фото: ReutersReuters

"Sodexo прекращает свою деятельность в России, которая составляет менее 1% от доходов группы. Sodexo передала право собственности на свою деятельность в стране местному руководству, которое продолжит деятельность в России через независимую структуру и бренд", - говорится в сообщении компании.

Компания также уточняет, что она не ведет деятельности на Украине.

Sodexo - одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания. На сегодняшний день компания насчитывает порядка 420 тысяч сотрудников в 64 странах мира, а партнерская сеть насчитывает более 1,3 миллиона компаний. В России подразделение Sodexo Benefit & Rewards было представлено с 2003 года.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители