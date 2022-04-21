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1 час назад

Вагит Алекперов покинул пост главы "Лукойла"

Российская Газетаиещё 20

Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост главы "Лукойла" и компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на 31 марта Алекперов контролировал 3,12% акций ПАО "Лукойл". Кроме того, предприниматель через трасты и инвестиционные фонды обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций.

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"Таким образом, В.Ю. Алекперов не является контролирующим акционером ПАО "Лукойл", - отметили в пресс-службе компании.

На долю ПАО "Лукойл" приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания полностью контролирует всю производственную цепочку - от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.

Компании,Вагит Алекперов,Лукойл,
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