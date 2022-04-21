Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост главы "Лукойла" и компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Отмечается, что на 31 марта Алекперов контролировал 3,12% акций ПАО "Лукойл". Кроме того, предприниматель через трасты и инвестиционные фонды обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций.

"Таким образом, В.Ю. Алекперов не является контролирующим акционером ПАО "Лукойл", - отметили в пресс-службе компании.