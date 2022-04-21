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1 час назад

Procter&Gamble опроверг свой полный уход с российского рынка

Лера Букина

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (P&G) сообщил об отсутствии планов полностью уйти с российского рынка из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу P&G в Восточной Европе.

Procter&Gamble опроверг свой полный уход с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также заявил, что продолжает адаптировать бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

«Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией. Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», - указали в компании.

P&G является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров — подгузников, средств для стирки и уборки, средств для ухода за волосами, телом и зубами, декоративной косметики, бытовой техники и т.д. Представительство в России открыли в 1991 году, сейчас компании принадлежит четыре региональных офиса и два завода. Там работают около 2500 человек.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на представителей компании, сообщило, что Procter&Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка в связи с санкциями, финансовыми ограничениями и проблемами с поставками.

В марте месяце P&G объявила о прекращении инвестиций в российский сегмент своего бизнеса и сокращении перечня продукции, экспортируемой в РФ. Приостановили свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины уже многие крупные компании.

Компании,Procter & Gamble,
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