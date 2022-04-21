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1 час назад

«М.Видео — Эльдорадо» закроет часть магазинов

Lenta.ruиещё 1

Компания «М.Видео — Эльдорадо», владеющая одноименными сетями магазинов электроники, решила закрыть несколько торговых точек, работу которых расценивает как неэффективную, говорится в сообщении на корпоративном сайте.

«М.Видео — Эльдорадо» закроет часть магазинов
Фото: ТАССТАСС

Сообщение содержится в раскрытии корпоративной финансовой отчетности за первый квартал 2022 года.

«В отношении розничной сети мы ведем переговоры с арендодателями по оптимизации аренды и закрытию ряда неэффективных магазинов, не исключаем сокращения инвестиционной программы в дальнейшем», — говорится в релизе.

По данным компании, выручка в январе-марте составила 177,2 миллиарда рублей, что на 28,1 процента больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года. Онлайн-продажи при этом увеличились на 29,8 процента — до 119,9 миллиарда рублей.

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Средний чек составил 12341 рубль. Показатели прибыли за первый квартал «М.Видео — Эльдорадо» не раскрывает.

На фоне сообщений о финансовых результатах котировки акций компании на Московской бирже выросли на 5,07 процента — до 228,9 рубля.

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