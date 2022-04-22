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1 час назад

Япония следит за возможной покупкой компаниями КНР доли в проекте "Сахалин-2"

ТАССиещё 2

Япония следит за ситуацией вокруг нефтегазового проекта "Сахалин-2" и возможной покупкой госкомпаниями Китая доли британской корпорации Shell в нем. Об этом заявил журналистам в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Япония следит за возможной покупкой компаниями КНР доли в проекте "Сахалин-2"
Фото: ReutersReuters

"Мы пристально следим за этой ситуацией", - сказал он. По его словам, выход Японии из проекта нельзя рассматривать как эффективный шаг в рамках санкционного давления на Россию, поскольку это не защитит интересы японской стороны, касающиеся обеспечения потребностей в энергоресурсах, а ее доля перейдет к третьим странам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и нефтегазовая компания Sinopec обсуждают с Shell приобретение ее доли размером 27,5% в проекте "Сахалин-2". По сведениям источников агентства, переговоры находятся на ранней стадии, и вероятность того, что сделка не будет согласована, сохраняется. Shell также открыта для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами Китая, сказал один из источников.

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi - 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.

Компании,Shell,Газпром,
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