«Лукойл» нашел замену ушедшему президенту

«Лукойл» нашел замену бывшему президенту и акционеру компании Вагиту Алекперову, ушедшему со своего поста на фоне санкций Великобритании, пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, временно исполняющим обязанности президента компании назначен первый исполнительный вице-президент и член правления Вадим Воробьев. Решение было принято на заседании совета директоров.

Ранее 21 апреля стало известно об уходе Алекперова с должности президента и из совета директоров «Лукойла». Незадолго до этого он попал под персональные санкции Великобритании.