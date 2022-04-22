Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

DWN: ФРГ заплатит России рекордную сумму за энергоресурсы

BFM.RUиещё 5

Германия в 2022 году заплатит рекордные 33,9 млрд евро за поставки российских нефти, газа и угля. Об этом пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten.

ФРГ заплатит России рекордную сумму за нефть и газ
Фото: ТАССТАСС

Согласно подсчетам, траты властей ФРГ на российскую нефть в этом году могут вырасти с 11,4 млрд евро до 14,3 млрд. Расходы на импорт газа могут увеличиться в два раза — с 8,8 млрд евро до 17,6 млрд. Еще около 2 млрд евро Германии придется запратить за российский уголь.

В связи с рекордным ростом расходов ФРГ на российские нефть и газ в Greenpeace призвали власти Германии пересмотреть энергетическую политику, пишет издание t-online.

По мнению экономиста экологической организации Маурисио Варгаса, разговоры немецкого правительства о возможных запретах на импорт энергоносителей из РФ без конкретных действий «крайне контрпродуктивны» и приводят к росту цен на газ.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители