ФРГ заплатит России рекордную сумму за нефть и газ

Германия в 2022 году заплатит рекордные 33,9 млрд евро за поставки российских нефти, газа и угля. Об этом пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten.

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Согласно подсчетам, траты властей ФРГ на российскую нефть в этом году могут вырасти с 11,4 млрд евро до 14,3 млрд. Расходы на импорт газа могут увеличиться в два раза — с 8,8 млрд евро до 17,6 млрд. Еще около 2 млрд евро Германии придется запратить за российский уголь.

В связи с рекордным ростом расходов ФРГ на российские нефть и газ в Greenpeace призвали власти Германии пересмотреть энергетическую политику, пишет издание t-online.