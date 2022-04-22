Авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.
Как следует из документа, данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.
В частности, отмечается, что подобные явления были замечены в районе Калининградской области, около стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Чёрном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.
Как уточняется, в связи с этим пилотам посоветовали незамедлительно сообщать авиадиспетчерам «о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики.
Кроме того, экипажи самолётов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлёта и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.
Ранее в Росавиации прокомментировали известие о том, что Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список по авиационной безопасности.
Как отмечается, данное решение «принято заочно и не имеет под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию лётной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок».
К тому же Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.
Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.