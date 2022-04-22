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1 час назад

Condé Nast решил прекратить издательскую деятельность в России

Лера Букина

Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Издатель Vogue и GQ прекратит деятельность в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Перед этим издательский дом объявил о приостановке деятельности в РФ, объяснив данную инициативу изменениями в российском законодательстве. В стране приняли закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке», - уточняется в письме к сотрудникам от главы издательского дома Роджера Линча.

По его словам, компания намерена предпринять шаги, которые необходимы для того, чтобы остановить работу в стране. Она рассчитывает на то, что 10% российских работников продолжат выполнять часть обязанностей.

Ранее на этой неделе Condé Nast сообщила о вынужденной оптимизации бизнеса. Данный шаг компания связала с расторжением соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент с зарубежным офисом издателя.

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9 марта Hearst Magazines, которому принадлежат Elle, Esquire, Harper's Bazaar и Cosmopolitan, объявил, что расторгает лицензионные соглашения для всех своих российских изданий.

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