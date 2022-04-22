Российские авиационные власти рекомендовали отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Об этом пишут «Известия».

В письме замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, с которым знакомилось издание, пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики.

Самим авиакомпаниям необходимо оценить «риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS», а также подготовить пилотом к возникновению сбоев в работе спутниковых систем навигации, заявили в ведомстве.

Также при отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств.

Рекомендации ведомства связаны с фиксацией после 24 февраля случаев «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг). Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.