Поставщики газа во Франции начали расторгать контракты из-за роста цен

Некоторые поставщики газа во Франции начали отказываться от выполнения своих обязательств по контрактам с фиксированной ценой. Об этом сообщает RT со ссылкой на BFM TV.

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Ради экономии многие семьи подписывали соглашения о поставках газа по фиксированному прайсу, однако в связи с антироссийскими санкциями и подорожанием топлива поставщики больше не могут выполнять свои обязательства по этим соглашениям. Бывший клиент компании CDiscount Мехди Абиди заявил, что теперь ему приходится платить в два раза больше за газ - вместо €59 он оплачивает €113 в месяц.

Специалист по нефти и энергетике Жан-Пьер Фавеннек подчеркнул, что стоимость газа поднялась в шесть раз, поэтому операторы оказались в такой ситуации, когда они получают только одну шестую покупной стоимости. Они могут не выдержать работать в таких условиях, указал он.

Специалисты рекомендуют потребителям обратиться к крупным и более стабильным компаниям, а также сократить расход.

Инженер, автор книги «Энергия» Максанс Кордье рекомендует уменьшить обогрев, ограничить использование газа и нефти, наладить термоизоляцию зданий, заменить систему газового и мазутного отопления на теплонасосную установку.

Сообщается, что в целом за последние месяцы около 20 поставщиков приняли решение аннулировать контракты.