Россияне останутся без Zewa, Libresse и Libero

"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", - отмечает глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года.

В 2021 году объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема в 2021 году.

"Мы осуществили значительное повышение цен, и в ближайшие кварталы будет произведено дальнейшее увеличение. Кроме того, мы договорились о повышении цен с клиентами в Европе, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости энергии", - говорится в пресс-релизе.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1300 сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В РФ работают три фабрики Essity.