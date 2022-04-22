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51 минуту назад

Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания уходит с рынка России

ТАССиещё 7

Производитель товаров личной гигиены Essity уходит из России. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в пятницу.

Россияне останутся без Zewa, Libresse и Libero
Фото: ТАССТАСС

"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", - отмечает глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года.

В 2021 году объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема в 2021 году.

Грот также предупреждает о росте цен на продукцию.

"Мы осуществили значительное повышение цен, и в ближайшие кварталы будет произведено дальнейшее увеличение. Кроме того, мы договорились о повышении цен с клиентами в Европе, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости энергии", - говорится в пресс-релизе.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1300 сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В РФ работают три фабрики Essity.

Компании,
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