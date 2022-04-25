Авито Работа добавила сервис частых выплат от Деньги Вперед

Онлайн-платформа Авито Работа и финтех-компания Деньги Вперед запустили сервис частых выплат, при помощи которого компании смогут выплачивать сотрудникам заплату в любой день, а также снизить затраты на подбор персонала и повысить число откликов на вакансии.

Фото: Avito.ru Avito.ru

Подключение сервиса повышает количество откликов от 2.5 до 9 раз по некоторым вакансиям, а затраты на наём персонала, согласно данным внутреннего исследования Деньги Вперед, снижаются на 60%. Новый сервис особ актуален для компаний с регулярным массовым подбором сотрудников.

Авито Работа стала первой среди платформ по поиску работы и персонала, реализовавшей подобный сервис. Он уже доступен для клиентов, имеющих более пяти размещенных вакансий, в будущем перечень компаний будет расширяться. Работодатели будут отмечены на платформе значком «Частые выплаты». По данным Авито, в феврале 2022 года вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в РФ, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой Деньги Вперед даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности. А компаниям — дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», — пояснил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Для подключения сервиса работодателю необходимо: быть клиентом Авито Работы; оставить заявку на подключение в личном кабинете аккаунта компании на платформе и установить плагин частых выплат в 1С систему или любую другую учетную систему компании.

Персональный менеджер Деньги Вперед будет сопровождать работодателя и обеспечивать бесшовную интеграцию. Подключение сервиса для компаний бесплатно, формат начисления заработной платы и налогов для бухгалтерии не меняется.

После устройства на вакансии, отмеченные на Авито Работе значком «Частые выплаты», сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на платформе и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не берут кредит у компании.

Возможность получать заработанные деньги в любой удобный день снижает необходимость обращаться за кредитами и займами. Кроме того, сотрудники могут самостоятельно адаптировать график получения заработанных денег под необходимые платежи по ЖКХ, ипотеке и другим крупным статьям расходов.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов вакансий. Мы в Деньги Вперед стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 году превышавшая 35% дохода россиян. Мы рады, что вместе с Авито Работа сможем облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний», - заявил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

Согласно опросам, соискатели называют возможность получения наработанной части зарплаты чаще двух раз в месяц среди важнейших форм нематериальной мотивации, а количество работодателей, подключившихся к сервису Деньги Вперед показывает актуальность услуги и готовность российского рынка труда к необходимым изменениям.

Об Авито Работе

Авито — одна из крупнейших IT компаний и самая массовая платформа для коммерции в России. Каждую секунду на Авито совершается порядка 9 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping*.

На платформе Авито Работа зарегистрировано свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса.

В разделе Авито Работа 3,9 млн объявлений: 3,4 млн резюме и около 500 000 вакансий.

Авито — самый известный ресурс для поиска работы в сфере обслуживания и рабочих профессиях (данные Ипсос, февраль 2022)

18 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на Авито; (данные Авито за ноябрь 2021)

Основными преимуществами Авито работодатели считают удобство использования, большую аудиторию и большую базу резюме (B2B Research, ноябрь 2021)

О компании «Деньги Вперед»