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46 минут назад

Renault задумал продать «АвтоВАЗ»

Lenta.ru

Концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ» — в мае компания собирается перевести большую часть иностранных менеджеров из Тольятти в Москву. Источники «Газеты.ру» называют возможным новым собственником госкорпорацию «Ростех» или структуры Минпромторга.

Renault задумал продать «АвтоВАЗ»
Фото: ТАССТАСС

Один из менеджеров концерна сообщил, что часть сотрудников-иностранцев уже уехала из Тольятти, в то время как остальные собираются покинуть город через несколько недель, — обратно они уже не вернутся. В квартальном отчете в пятницу финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон отметил, что французская сторона смогла «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями касательно будущего «АвтоВАЗа».

23 марта Renault объявил о прекращении деятельности в России, а затем сообщил о возможном выходе из доли в «АвтоВАЗе». Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне военных действий России на территории Украины.

Компании,Ростех,Минпромторг,Автоваз,
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