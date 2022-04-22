Renault задумал продать «АвтоВАЗ»

Один из менеджеров концерна сообщил, что часть сотрудников-иностранцев уже уехала из Тольятти, в то время как остальные собираются покинуть город через несколько недель, — обратно они уже не вернутся. В квартальном отчете в пятницу финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон отметил, что французская сторона смогла «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями касательно будущего «АвтоВАЗа».