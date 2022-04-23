В правительстве Японии объяснили отказ выйти из проекта «Сахалин-2»

Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» из-за опасений, что ее могут заменить другим государством. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на заседании кабинета министров, передает Sankei.
По его словам, англо-голландская Shell уже ведет переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» нефтяной компании из Китая.
«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — подчеркнул Хагигуда.
По мнению министра, если японская сторона перестанет вкладываться в «Сахалин-2», то это приведет к увеличению цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.
Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что Япония опасается, что другие страны займут ее место в энергетическом секторе России.
По данным агентства, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2». Отказ от проекта вынудит страну искать альтернативные источники энергии на рынке, а также спровоцирует рост цен на сырье.