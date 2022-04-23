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50 минут назад

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из проекта «Сахалин-2»

Газета.Ru

Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» из-за опасений, что ее могут заменить другим государством. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на заседании кабинета министров, передает Sankei.

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из проекта «Сахалин-2»
Фото: gazprom.rugazprom.ru

По его словам, англо-голландская Shell уже ведет переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» нефтяной компании из Китая.

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — подчеркнул Хагигуда.

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По мнению министра, если японская сторона перестанет вкладываться в «Сахалин-2», то это приведет к увеличению цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что Япония опасается, что другие страны займут ее место в энергетическом секторе России.

По данным агентства, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2». Отказ от проекта вынудит страну искать альтернативные источники энергии на рынке, а также спровоцирует рост цен на сырье.

Компании,Shell,
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